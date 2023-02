Der Standort könnte nicht besser sein, jetzt im Winter kommen neben den Einheimischen auch verstärkt Sportlerinnen und Sportler auf eine Stärkung vorbei. Nicht nur auf dem Weg von und zur Piste, sondern auch nach dem Langlaufen auf der örtlichen Loipe sind viele hungrig. Am 27. Jänner starteten Ricardo Meerman und Attila Szabó als neue Betreiber des Kirchenwirts in Gnesau durch. Das Gasthaus, an das auch der Kultursaal der Gemeinde anschließt, ist beliebt, die Aufstockung des Personalstandes ist deshalb unbedingt nötig. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für das Service wird gesucht. "Wir benötigen eine Kraft in Vollzeit", sagt Meerman. "Und in der Küche brauchen wir auch noch jemanden."