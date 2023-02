Das erste Kennenlernen, das erste Herzklopfen und der erste Kuss - die Zuseher von "Bauer sucht Frau" konnten in der aktuellen Staffel, die mit der Sendung am Mittwochabend zu Ende ging, die große Liebesgeschichte des St. Veiter Kandidaten Helmut und seiner Petra mitverfolgen. Eine Liebesgeschichte, die zum Ende der Staffel einen krönenden Abschluss fand. Aber was ließ Petra so kurz vor dem großen Finale, bei dem das Kärntner Traumpaar wieder einmal die Hauptrolle spielte, so zittern?

Es war Moderatorin Arabella, die mit einem Schal ausgerüstet von Hofdame zu Hofdame spazierte und eine große Überraschung ankündigte und einer nach der anderen die Augen verbinden wollte. Bei Petra angekommen meinte diese nur: "Na Hilfe, bitte nit!" Aber vergeblich. Es war tatsächlich die Kärntnerin, der eine ganz besondere Überraschung bevorstand.

Hochzeitsglocken läuten

Kurz vor Ende der Sendung ging Helmut nämlich auf die Knie und machte seiner Petra einen Heiratsantrag. Und obwohl sie sich zum Abschluss der Hofwochen noch vor einem solchen "fürchtete", sagte sie mit Tränen in den Augen "Ja".

Im Rahmen der großen Abschlussfeier wurde Verlobung gefeiert © ATV

Für seinen Antrag hatte sich Helmut nicht nur einen besonderen Rahmen, sondern auch eine besondere Einbegleitung einfallen lassen. Und zwar überraschte er sie mit einem selbst geschriebenen Lied. Die Melodien waren an die Lieder "Der Weg" und "Ich hab dich lieb" von Herbert Grönemeyer angelehnt, der Text sollte die Liebesgeschichte der beiden Kärntner verdeutlichen. So sang Helmut beispielsweise: "Ich habe gesucht, und dich zum Glück gefunden. Wir haben uns gesehen und konnten uns sofort verstehen. Da war dieser Blick in deinen Augen und da war es um uns geschehen."

Die anfängliche Ungewissheit Petras wich tiefer Rührung. Unter Tränen bewunderte sie ihren Traumbauern beim Singen und fiel ihm schließlich nach dem darauf folgenden Heiratsantrag in die Arme - und antwortete mit einem klaren: "Ja!"