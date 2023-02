Maskenball in St. Urban

Die Trachtenkapelle St. Urban veranstaltet am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr einen großen Maskenball in der Mehrzweckhalle St. Urban. Für die perfekte musikalische Unterhaltung werden die "Partybuam mit Madl" sorgen. Es gibt auch einen Heimfahrservice und eine große Verlosung.

Närrisches in Bodensdorf

Nach dem Umzug gibt es am Samstag, 18. Februar, den "Fetzenball" beim Urbani Wirt in Bodensdorf. Der Umzug startet um 13.13 Uhr bei der Volksschule Bodensdorf, es geht dann maskiert durch den Ort bis zum Urbani Wiert. Im Bodensdorfer Café "Time Out" wird am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr zum Faschingsausklang geladen. Wenn der Fasching vorbei ist können sich große und kleine Narren übrigens beim Urbani Wirt am Fischbuffet stärken - am Aschermittwoch ab 18 Uhr.

Heuriger Fasching in der Volksschule Bodensdorf:

Kinderfasching in Glödnitz

"Wer ist hier der Räuber?" Diese Frage wird beim Kinderfasching mit Kasperltheater in Glödnitz gestellt. Man trifft sich am Sontag, 19. Febraur, um 13 Uhr bei der Volksschule Glödnitz. Dann ziehen die Narren gemeinsam zum Gasthaus Hochsteiner, wo gemeinsam Kinderfasching gefeiert wird - organisiert von der Landjugend Glödnitz. Auf die Kleinsten warten viele lustige Spiele und Tänze.

Umzug in Feldkirchen

Nach den Faschingssitzungen ist vor dem Faschingsumzug: Die Vorbereitungen für den Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 21. Februar, gehen in die finale Phase. "Nach drei Jahren können wir endlich wieder den Faschingsumzug durchführen", freut sich Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs. Für dieses Comeback setzt das Organisationsteam des Klubs alle Hebel in Bewegung, um die Innenstadt am Faschingsdienstag wieder in ein buntes Narrenbild zu hüllen. Vereinsintern sind für die Organisation Vizepräsidentin Corinna Fischer, Vizepräsident Richard Ebner und Vorstandsmitglied Rudolf Nagelschmied zuständig.

© Cernic

Der Faschingsumzug startet am Faschingsdienstag wie gewohnt in der St. Veiter Straße (gegenüber vom Bahnhof). Das närrische Treiben setzt sich dann entlang der 10.-Oktober-Straße und entlang der Kirchgasse Richtung Hauptplatz in Bewegung, wo schließlich das große Finale auf dem Programm steht. Dort gibt Faschingspräsident Peter Kowal traditionell Bürgermeister Martin Treffner den Stadtschlüssel zurück.

Faschingsstimmung in den Lokalen

"Wir veranstalten den Faschingsumzug im Sinne des Brauchtums und bescheren der Gastronomie den umsatzstärksten Tag im Jahr", erklärt Kowal. Er hofft auf die Unterstützung aller: "Auf die Unterstützung teilnehmender Gruppen, auf die Unterstützung der kostümierten Bevölkerung entlang der Straße und auf die Unterstützung der Wirte mit Faschingsstimmung in ihren Lokalen."