Am Montag um 10.45 Uhr befand sich eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen im Bereich einer Tankstelle in Feldkirchen. Um ihr Fahrzeug zu einer anderen Zapfsäule zu stellen, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr – vermutlich, ohne in den Rückspiegel zu sehen – los.

Dabei übersah sie einen auf der rechten Seite geparkten Pkw, aus dem in diesem Moment ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen aussteigen wollte. Durch das Reversieren der 49-Jährigen wurde das Bein des 72-jährigen Mannes zwischen der Fahrzeugtüre und der Fahrerkabine eingeklemmt.

Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.