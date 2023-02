Durch den Ausbau des Busverkehrs in Villach wurden einige Taxiplätze am Standplatz am Bahnhofplatz eingespart, Nun hat die Villacher Stadtregierung gemeinsam mit der Fachgruppe der Taxiunternehmerinnen und -unternehmer eine Lösung gefunden. So wandert der Taxistandplatz vom östlichen Bahnhofplatz auf den westlichen Bahnhofplatz. Dies hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Einige Haltestellen werden

durch den geänderten Platzbedarf anders verortet.

Folgende Linien haben nun andere Abfahrtsstände:

• Linie 5164 (Naturparkbus): Vom Bussteig 8 zum Bussteig 2

• Linie 5171 Feistritz/Drau: Vom Bussteig 7 zum Bussteig 5

• Linie 5177 Feldkirchen: Vom Bussteig 7 zum Bussteig 16 (Bahnhofsvorplatz Ost)

• Linie 5210 Ossiach: Vom Bussteig 8 zum Bussteig 18 (Bahnhofsvorplatz Ost)

Weiters gibt es geänderte Abfahrtsstände für eventuelle Schienenersatzverkehre:

• SEV 650 Villach – Feldkirchen – St. Veit, Bussteig 7 zum Bussteig 16

• SEV 220 Villach Spittal: Vom Bussteig 7 zum Bussteig 5



Die Änderungen treten mit 11. Februar in Kraft. Eine Übersicht über die Bussteige finden Sie hier: