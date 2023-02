Am Sonntag gegen 19 Uhr lenkte ein 25 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen seinen PKW auf der Nockalmstraße in Winkl in Richtung Mautstelle. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam der Alkolenker rechts von der Straße ab und stürzte über eine steile Böschung, wo er dann bei einer Baumgruppe zum Stillstand kam.

Führerschein weg

Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach der Erstversorgung von der Johanniter Unfallhilfe vom Rettungshubschrauber RK1 mit leichten Verletzungen in das LKH Villach geflogen. "Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem Mann abgenommen," heißt es von der Polizei.

Im Einsatz standen auch die FF Reichenau und Patergassen mit 30 Personen.