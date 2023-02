Wie vorhergesagt setzten am Donnerstag vor allem im Norden und Westen Kärntens und in Osttirol Schneefall und Sturm ein. Die Neuschneemengen haben auch die Lawinengefahr, die in den Hohen Tauern, den Gurktaler, Gailtaler und Karnischen Alpen sowie in den Karawanken bereits jetzt als "erheblich" eingestuft war, erhöht. Der Lawinenwarndienst Kärnten hat im Norden Osttirols und in Teilen Oberkärntens, etwa in Heiligenblut, die Lawinengefahr oberhalb von 1600 Metern im Tagesverlauf auf "groß", also Stufe 4 (rot), hinaufgestuft. Mit dem Neuschnee und stürmischem Nordwest-Wind ist mit spontanen Lawinen zu rechnen. Besonders gefährlich seien Ost-, Südost- und Südhänge.

Aufgrund der Lawinengefahr musste Donnerstagabend die Innerkremser Landesstraße (L 19) ab der Ortsausfahrt Innerkrems bis Schönfeld gesperrt werden. Die Entscheidung fiel nach einer Besichtigung durch die Lawinenkommission. Zunächst hieß es, die Straße bleibe bis Freitag, 12 Uhr, gesperrt. Freitagfrüh sagte Guido Schiffer von der Lawinenkomission gegenüber der Kleinen Zeitung, dass die Sperre eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen sei. Die Straße wurde mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Über Nacht habe es im Gebiet zwischen 30 und 40 Zentimeter Neuschnee gegeben.

Die Prognose

Mit einer Entspannung ist auch in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Am Freitag und Samstag wird der Wind noch zulegen und in Hochlagen 100 km/h erreichen, prognostiziert Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Auch in den Gurktaler Alpen sowie in Tallagen wie in Obervellach, Mallnitz oder Bad Kleinkirchheim muss man mit 60 bis 70 km/h rechnen.

In den Hohen Tauern, den Gurktaler Alpen und an der Grenze zur Weststeiermark wird der Schnee oberhalb von 800 Metern Thema, der kommt in zwei Schüben am Donnerstag und in der Nacht auf Samstag. "In den Hohen Tauern werden bis Samstag ein Meter Neuschnee und mehr zusammenkommen, auch Heiligenblut, Mallnitz und die Gurktaler Alpen bekommen 30 Zentimeter ab, das Mölltal fünf bis zehn Zentimeter, die Karnischen Alpen und die Karawanken wenig bis nichts", so Zimmermann.

Vorboten

Die ersten stürmischen Vorboten haben sich bereits am Mittwoch auf der Hochrindl bemerkbar gemacht:

Der Liveticker vom Donnerstag zum Nachlesen

15 Uhr

Auf einigen Straßen kommt es weiterhin zu Behinderungen. Auf der Südautobahn (A2) ist im Bereich der Pack ein Unfall passiert, weil ein Lkw ins Rutschen geraten war. Dort ist mittlerweile die Sperre der Straße wieder aufgehoben. Auf den Bergen im Norden Kärntens und in Osttirol ist aber nach wie vor Vorsicht geboten. Es gilt weiterhin Kettenpflicht für einige Bergstraßen.

14.50 Uhr

Am Weißensee geht derzeit die Elf-Städte-Tour über die Bühne. Diese muss heute pausieren, der leichte Schneefall stelle dort laut den Eismeistern aber kein Problem dar. Die Eisfläche wird für den Publikumslauf mit Besen gereinigt.

13.40 Uhr

Auch auf dem Mölltaler geht heute nichts. Der Gletscher bleibt am Donnerstag geschlossen. Bereits vor zwei Tagen standen dort ebenfalls wegen des Sturms die Lifte still. Auf dem Katschberg sind derzeit die Aineckbahn und die Gipfelbahn in St. Margarethen geschlossen.

12.05 Uhr

Die Bergrettung Kärnten warnt ebenfalls vor der Lawinengefahr: "Von Unternehmungen abseits gesicherter Pisten wird vor allem im Bereich der Schobergruppe, der Ankogelgruppe, der Glocknergruppe, der Goldberggruppe und der Hafnergruppe in den nächsten Tagen abgeraten!"

12 Uhr

Die Geosphere Austria (ehemals ZAMG) prognostiziert für Osttirol und Oberkärnten am Samstag dichte Wolken und bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 1000 Meter Seehöhe vorerst intensiven Regen und Schneefall. Am Nachmittag soll der Niederschlag jedoch insgesamt nachlassen.

11.35 Uhr

Schneefahrbahnen am Klippitzthörl und im oberen Lavanttal - da sind ab Twimberg die Straßen sehr rutschig - melden aktuell Hörer der Antenne Kärnten.

10.35 Uhr

Der Lawinenwarndienst Kärnten meldet erhebliche Lawinengefahr – vor allem im Bezirk Spittal, aber auch ganz im Süden in den Karnischen Alpen und Karawanken.

10.15 Uhr

Antenne Kärnten Hörer melden Schneefall und hängengebliebene Fahrzeuge am Klippitzthörl.

9.25 Uhr

Nicht nur im Norden und Westen hat Schneefall eingesetzt, auch im Lavanttal fallen erste Flocken vom Himmel, wie etwa Facebook- und Instagram-User aus Bad St. Leonhard berichten.

9 Uhr

Wie die Lienzer Bergbahnen bekannt geben, sind alle Anlagen am Zettersfeld aufgrund von starkem Wind am heutigen Donnerstag nicht in Betrieb. Die Lifte am Hochstein sind geöffnet.

8.30 Uhr

Es besteht bereits Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge bei Fahrten über den Katschberg, die Flattnitz und die Turrach sowie für Lkw über 7,5 Tonnen auf der L 62a Wöbringer Straße. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen finden Sie beim Verkehrsservice der Antenne Kärnten.