Von heute, Donnerstag, bis einschließlich Samstag regieren Sturm und Schneefall in Kärnten und Osttirol. Betroffen sind vor allem die Bergregionen im Norden und Westen. Bereits am Vormittag haben Sturm und Schneefall eingesetzt. "Am Tauernhauptkamm ist mit Windböen von 80 bis 90 km/h zu rechnen, auf der Villacher Alpe und Koralpe mit 70 km/h", sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet.

10.35 Uhr

Der Lawinenwarndienst Kärnten meldet erhebliche Lawinengefahr – vor allem im Bezirk Spittal, aber auch ganz im Süden in den Karnischen Alpen und Karawanken.

10.15 Uhr

Antenne Kärnten Hörer melden Schneefall und hängengebliebene Fahrzeuge am Klippitzthörl.

9.25 Uhr

Nicht nur im Norden und Westen hat Schneefall eingesetzt, auch im Lavanttal fallen erste Flocken vom Himmel, wie etwa Facebook- und Instagram-User aus Bad St. Leonhard berichten.

9 Uhr

Wie die Lienzer Bergbahnen bekannt geben, sind alle Anlagen am Zettersfeld aufgrund von starkem Wind am heutigen Donnerstag nicht in Betrieb. Die Lifte am Hochstein sind geöffnet.

8.30 Uhr

Es besteht bereits Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge bei Fahrten über den Katschberg, die Flattnitz und die Turrach sowie für Lkw über 7,5 Tonnen auf der L 62a Wöbringer Straße. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen finden Sie beim Verkehrsservice der Antenne Kärnten.

Vorboten

Die ersten stürmischen Vorboten haben sich bereits am Mittwoch auf der Hochrindl bemerkbar gemacht:

Die Prognose

Mit einer Entspannung ist auch in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Am Freitag und Samstag wird der Wind noch zulegen und in Hochlagen 100 km/h erreichen, prognostiziert Zimmermann. Auch in den Gurktaler Alpen sowie in Tallagen wie in Obervellach, Mallnitz oder Bad Kleinkirchheim muss man mit 60 bis 70 km/h rechnen.

In den Hohen Tauern, den Gurktaler Alpen und an der Grenze zur Weststeiermark wird der Schnee oberhalb von 800 Metern Thema, der kommt in zwei Schüben am Donnerstag und in der Nacht auf Samstag. "In den Hohen Tauern werden bis Samstag ein Meter Neuschnee und mehr zusammenkommen, auch Heiligenblut, Mallnitz und die Gurktaler Alpen bekommen 30 Zentimeter ab, das Mölltal fünf bis zehn Zentimeter, die Karnischen Alpen und die Karawanken wenig bis nichts", so Zimmermann. Die Neuschneemengen werden auch die Lawinengefahr erhöhen, die in den Hohen Tauern, den Gurktaler, Gailtaler und Karnischen Alpen sowie in den Karawanken bereits jetzt als "erheblich" eingestuft wird.

89 Zentimeter Neuschnee in Ferlach

Deutlich mehr Schnee fiel im Süden und Südosten. Die Neuschneemenge erreichte in Kärnten, je nach Lage, ein Plus zum Mittel 1991–2020 von 50 bis 300 Prozent. So gab es etwa in Ferlach 89 Zentimeter Neuschnee, in einem durchschnittlichen Jänner sind 20 Zentimeter.