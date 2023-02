Es ist zwar schon Jahrzehnte her, aber Isolde (95) und Erwin (94) Duller wissen noch ganz genau, dass ihre Hochzeitsfeier lustig war und lange gedauert hat: "Es war schon Tag, als wir nach Hause aufgebrochen sind", schmunzeln die beiden. Vor genau 70 Jahren, am 1. Februar 1953, gaben sie sich in Glödnitz das Ja-Wort. Doppelt hält besser, haben sie sich damals gedacht, es wurde nämlich Doppelhochzeit gefeiert, Erwins Bruder Erich (93) ehelichte zeitgleich seine Erika, die mittlerweile leider schon verstorben ist.

Gruppenfoto vom Überraschungsfest zum 70. Hochzeitstag von Isolde und Erwin Duller © Manfred Schusser

70 gemeinsame Jahre, welches Geheimnis steckt hinter einer so langen Ehe? "Viel Liebe! Denn ohne Liebe geht gar nichts im Leben. Und fleißige Hände sind unser gemeinsames Geheimnis", sagen Isolde, die in Deutsch-Griffen geboren wurde, und Erwin, der aus Kleinglödnitz stammt, unisono. Erwinn Duller ging viele Jahre der Arbeit als Bierführer bei der Villacher Brauerei nach, Isolde Duller schupfte den Haushalt - das Ehepaar baute in Haus in Glödnitz, war bei zahlreichen Vereinen aktiv. "Richtige Tiefpunkte gab es fast keine in unserem gemeinsamen Eheleben." Isolde liebt das Stricken, gemeinsam mit Erwin hat sie unzählige Ausflüge gemacht, sie waren in vielen Ländern Europas unterwegs.

Feier war eine Überraschung

Offiziell war eigentlich gar keine Feier zur Gnadenhochzeit geplant - aber eben nur offiziell. Denn im jetztigen Zuhause in Tiffen wurde ein Überraschungsfest für das Jubelpaar organisiert. Gratuliert haben unter anderen die Kinder Hermann Duller (66), Heidrun Pöcher (59) und Herwig Duller (53), die Enkelkinder Michelle, Clarissa, Petra, Steffi und Zoey sowie die Urenkel Katja, Pascal, Vanessa und Kimberley.

Wer vor mehr als 70 Jahren eigentlich den Heiratsantrag gemacht hat? "Das war Isolde! Wir haben uns 1949 in einem Postbus kennengelernt und sofort ineinander verliebt", sagt Erwin.