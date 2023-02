Pfarrer in Ruhe Josef Dallinger, ehemaliger langjähriger Pfarrer von Friedlach und St. Gandolf, ist am Mittwoch, dem 1. Februar, im 91. Lebensjahr verstorben. Diözesanbischof Josef Marketz wird das feierliche Requiem für den Verstorbenen am kommenden Dienstag, dem 7. Februar, um 11 Uhr in der Filialkirche Maria Feicht in St. Gandolf leiten.

Dallinger, am 20. Mai 1931 in Geinberg in Oberösterreich geboren, besuchte von 1945 bis 1949 das humanistische Knabengymnasium "Petrinum" in Linz. Von 1953 bis 1957 absolvierte er die Aufbaumittelschule im Stift Lambach, wo er 1957 maturierte. Von 1957 bis 1958 besuchte Dallinger das Linzer Priesterseminar und von 1958 bis 1963 die Diözesanlehranstalt in Klagenfurt. 1962 wurde Dallinger in Klagenfurt zum Priester geweiht. Seine Kaplansjahre verbrachte er von 1963 bis 1966 in Heiligenblut und von 1966 bis 1968 in St. Michael bei Wolfsberg. Von 1968 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 war Dallinger Pfarrer in Friedlach. Von 1970 bis 2016 war er außerdem für die Pfarre St. Gandolf verantwortlich.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde er 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2001 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.