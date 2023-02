Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 1. Februar ein Konkursverfahren über das Vermögen der Bagast GmbH eröffnet. Das Gastrounternehmen gibt als Insolvenzgründe Probleme mit den Energiekosten und rückläufige Umsätze an.

20 Gläubiger betroffen

Zwei Dienstnehmer und 20 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die Aktiva belaufen sich auf rund 10.900 Euro, die Passiva auf 110.000 Euro. Gläubigerforderungen können ab sofort (bis zum 6. März) über den KSV 1870 unter der Mail-Adresse insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden.

Wie dem KSV 1870 bekannt ist, ist der Betrieb bereits geschlossen – und bleibt es auch. Eine Sanierung wird nicht beabsichtigt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 21. März statt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christof Herzog aus Feldkirchen bestellt.