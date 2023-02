Mit 1. Februar 2023 leitet Franchisenehmer Karl Jurak (54) die beiden McDonald's-Restaurants in der Maria-Gailer-Straße und am Hauptplatz in Villach. Der langjährige Franchisenehmer, der bereits die McDonald's-Restaurants in Lienz, Spittal und Feldkirchen führt, übernimmt damit zwei weitere Standorte in Kärnten. Der bisherige Franchisenehmer Reinhard Krämmer (61) beginnt unterdessen einen neuen Lebensabschnitt.

Als 28-Jähriger startete Jurak 1996 seine Laufbahn bei McDonald's Österreich. Der Unternehmer brachte damals bereits viele Jahre Berufserfahrung aus der klassischen Gastronomie mit, die er von der

Pike auf gelernt hat. Nach der Konzessions- und Küchenmeisterprüfung arbeitete Jurak einige Saisonen als Küchenchef, Hoteldirektor und Geschäftsführer. Der Wunsch nach Selbständigkeit

brachte ihn damals zu McDonald's Österreich: 1999 eröffnete der gebürtige Kärntner sein Restaurant in Lienz, 2010 übernahm Jurak den Standort Spittal und errichtete dort 2014 einen neuen Flagship-Store.

Insgesamt 300 Mitarbeiter

Im Sommer 2022 kam schließlich das moderne McDonald's-Restaurant in Feldkirchen dazu. Mit den beiden Villacher Restaurants in der Maria-Gailer-Straße und am Hauptplatz führt Jurak ab sofort

insgesamt fünf Standorte. "Mein gesamtes Team und ich freuen uns sehr auf die Herausforderung – es gibt viel zu tun", so Karl Jurak, der mit der Übernahme der beiden Restaurants nun für insgesamt 300

Mitarbeiter verantwortlich ist.

Reinhard Krämmer, der knapp 30 Jahre mit großer Passion als McDonald's-Franchisenehmer tätig war, beginnt nun einen neuen Lebensabschnitt. "Ich möchte mich bei Reinhard Krämmer und seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz in all den Jahren bedanken", so Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald's Österreich. Ebenfalls wünscht Piza dem neuen Gastgeber in Villach alles Gute: "Ich bin überzeugt, dass Charly Jurak – gemeinsam mit seinem Team – auch diese beiden Restaurants erfolgreich weiterführen wird."