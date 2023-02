Es ist ein großes Projekt, das Martin Hinteregger seit circa einem Jahr plant: Der ehemalige Fußballprofi aus Sirnitz möchte ein Freizeitzentrum für Kinder und Jugendliche gründen und ihnen über seinen Verein "Chancen Leben" ein sicheres Umfeld bieten. Kostenlose Sporteinheiten, Musik-Workshops und Schulungen zu Themen wie Mobbing, Kinderschutz und Social Media sind Teil des Konzeptes. Stattfinden soll das alles in zwei großen Gebäuden in Mittelkärnten, deren Bau gerade in Planung ist.