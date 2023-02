"Alles, was mit Wasser und Heizen zu tun hat" – so resümiert Andreas Rauter die Leistungen seines Installationsbetriebs in Feldkirchen. Und dieser Bereich ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Deswegen zieht "Rauter Installationen" jetzt in die Himmelberger Straße um – und zwar in das frei stehende Gebäude der ehemaligen Glaserei Laggner.