Seit Anfang des Jahres gibt es in Deblach, Glanegg, die neue Selbstbedienungshütte von Denise Zechner. Bei "Deblach’s Hofmadl" kann die ganze Woche lang eine große Auswahl an regionalen, selbstproduzierten Produkten abgeholt werden. Neben einer Vielzahl an Milchprodukten gibt es auch Aufstriche, Eier, Wild- und Rindfleisch und saisonbedingt geräucherten Fisch. "Außerdem backe ich auch verschiedene Brote und biete sie in der Hütte an", sagt Zechner. Besonders beliebt sind ihre Roggenbrote, die bei der heurigen Alpen-Adria-Agrarmesse mit Gold und Silber Medaillen ausgezeichnet wurden.