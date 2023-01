Beeresso – das spezielle Bier mit Kaffee – gibt es jetzt ohne Alkohol. Aufgrund der Nachfrage nach alkoholfreiem Genuss hat der Feldkirchner Norbert Peczelt seine Erfindung dahingehend ausgebaut, und eine alkoholfreie Variante namens "BeeressO'hne" entwickelt: "Es ist die perfekte Alternative für Autofahrer, die gerne noch etwas länger bleiben wollen", sagt Peczelt.

Der Erfinder von Beeresso möchte mit dem kreativen Getränk außerdem in den Markt der Energydrinks vordringen. Ursprünglich war das koffeinhaltige Bier als Alternative zu Wodka Bull und Co. für Festivals, Events, Klubs und Après-Ski gedacht. Mittlerweile sei die Marke aber gewachsen und auch in gehobenen Restaurants als Speisebegleiter etabliert.

"BeeressO´hne" ist seit Jänner 2023 auf dem Markt © KK/Privat

Die Besonderheit der Kombination von hellem Lagerbier mit echtem aromatischen Kaffee aus der Genussschmiede Taupe in St. Veit käme gut an. Deswegen wurde im Jänner 2023 eine alkoholfreie Variante präsentiert.