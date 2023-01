Am Donnerstag gegen 23 Uhr nahm ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen das Auto seiner Mutter in Betrieb und fuhr von Gnesau auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Richtung Feldkirchen. Nach kurzer Fahrt verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und kam links von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er in einen Straßenleitpflock, wodurch sich das Auto überschlug und am Dach liegend nach rund 40 Metern in einem schneebedeckten Feld zum Stillstand kam.