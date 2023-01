Bisher unbekannte Täter kontaktierten über einen Messengerdienst am Montag eine Frau aus dem Bezirk Feldkirchen und gaben sich als ihre Tochter aus.

Unter Anwendung der "Tochter-Trick"-Betrugsmasche wurde der Frau vorgespielt, dass sich ihre Tochter in einer finanziellen Notlage befindet. Die Frau übermittelte die Nachricht an ihren Ehemann. Im Glauben, seiner Tochter zu helfen, tätigte der 60-Jährige Zahlungen in der Höhe von mehreren tausend Euro an unterschiedliche Konten.