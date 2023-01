Ein Teil von "Bauer sucht Frau", dem viele Teilnehmer mit Nervosität und gemischten Gefühlen begegnen, ist die sogenannte Aussprache. Bei diesem Fixpunkt im Rahmen der derzeit laufenden Eventfolgen setzen sich die Kandidaten mit den Bewerberinnen zusammen und lassen die jeweilige Hofwoche Revue passieren - auch mit einem kurzen Videorückblick. Klar, dass dabei auch so manche Probleme und auch kritische Szenen angesprochen werden. Dem Görtschitztaler Kandidaten Helmut steht dieser Moment in der Sendung von Bauer sucht Frau, die am Mittwochabend auf ATV ausgestrahlt wird, bevor. Und obwohl er mit Petra seine Hof- und Herzensdame gefunden hat, sieht diese die anstehende Aussprache durchaus mit gemischten Gefühlen. Für sie sei es nicht schön mitanzuschauen, wie er mit Pamela Händchen gehalten hat. Beim Videorückblick sehe sie zwar die schönen Bilder und Erlebnisse mit ihrem Helmut, aber auch die Szenen mit den drei anderen Bewerberinnen. "Das tut mir jetzt noch mehr weh, glaube ich." Helmut muntert sie gleich auf: „Da müssen wir durch.“

Bauer Helmut und seine Herzensdame Petra © ATV/Rene Succaglia

Durch mussten die beiden auch durch die erste Nacht in der Hofwoche: In dieser war es zwischen den Kandidatinnen ja zum Streit gekommen. Wie Petra in der Aussprache erzählt, wäre sie deswegen beinahe abgereist. „Ich habe meine Sachen schon gepackt gehabt, ich habe alles im Auto gehabt und wäre heimgefahren.“ Was im großen Abschlussgespräch noch alles ans Tageslicht gekommen ist, das kann man am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV erleben. Ganz Ungeduldige können sich aber gleich via Zappn in die kommende Folge reinklicken.