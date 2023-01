Die internationalen Snowboardrennen auf der Simonhöhe haben mittlerweile Tradition. Nach dem erfolgreichen FIS Snowboard Parallel-Weltcup im letzten Jahr geht heuer, wie schon 2021 und 2022, wieder eine Europacupveranstaltung über die Piste. An die 100 Snowboarder aus 15 Nationen carven am 28. und am 29. Jänner bei zwei Parallel-Giant-Slaloms um Europacuppunkte. Bei diesen Bewerben ist Spannung garantiert, schickt man doch zwei Boarder oder Boarderinnen zugleich auf die Strecke.

Das Hocheck auf der Simonhöhe scheint prädestiniert für Snowboardrennen, viele internationale Teams nutzen bereits die Trainingsbedingungen für Vorbereitungen - auch für Weltcups. "Mit der Durchführung des Weltcups im letzten Jahr kennt mittlerweile die gesamte Elite des Snowboard-Parallelsports die Simonhöhe", heißt es in einer Aussendung der Verantwortlichen. "Wir werden auch heuer ein breites internationales Starterfeld begrüßen können. Diese Snowboardbewerbe sind für Mittelkärnten ein Sportevent der Sonderklasse, das muss man einmal gesehen haben."

Rückschau: Vorbereitungen Weltcup 2022

Am Europacup nehmen vornehmlich jüngere Athleten teil, um internationale Erfahrung zu sammeln und sich mit Spitzenplatzierungen für den Weltcup zu empfehlen. Da kurz vorher der Weltcup in Kanada über die Bühne geht, erwartet man auf der Simonhöhe vor allem die Nachwuchsboarder aus aller Welt. Die heimischen Boarder sind auch hier gut vertreten, so besteht der österreichische Nachwuchskader aus zahlreichen Kärntner Hoffnungen. Bei den Damen wollen besonders Martina Ankele, Pia Schöffmann, Jessica Pichelkastner und Carmen Kainz um den Sieg mitfahren. Christoph Karner, Julian Treffler, Lion Hammeschmidt und Werner Pietsch werden bei den Männern am Start sein. Einige haben jüngst bereits Weltcuperfahrungen sammeln dürfen.

Ausgefahren werden an beiden Tagen jeweils ein Parallel-Giant-Slalom nach dem aktuellem FIS-Reglement. Dabei gibt es nach einer Qualifikation in zwei Läufen (ab 9.30 Uhr) ein Single-Run-Finale der Läufer und Läuferinnen, die es im Parallel-Bewerb in die Top 16 schaffen. Die Finali gehen an beiden Tagen um 12.30 Uhr über die Piste.

Der Publikums-Skilauf ist an beiden Tagen trotz der Snowboard-Bewerbe möglich.