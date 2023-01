Thomas Weber (66) schlief nach schwerer Krankheit am 19. Jänner friedlich ein, so beschreibt es seine Familie. Sie trauert um den Ehemann, Vater, Opa, Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Onkel. "Er hat immer jegliche Sorgen von uns ferngehalten", erzählt seine Tochter Nicole. "Er war jemand, der andere getragen hat, er war einfach ein guter Mensch." 1980 heiratete Thomas Weber, der in Waiern geboren wurde, seine Eleonore. Der Ehe entstammen zwei Kinder. Mit Leib und Seele war Weber auch Wirt, über viele Jahre hinweg betrieb Thomas Weber den "Kreuzwirt" in Steindorf.

Auch war Thomas Weber leidenschaftlicher Jäger, engagierte sich bei der Feuerwehr und widmete sich der Fischerei. Seine Lebenslust brachte Weber auch bei den Steindorfer Narren zum Ausdruck und stand viele Jahre in der Figur des Dorfgendarmen auf der Bühne. Tochter Nicole über ihren Vater: "Er konnte einfach alles, war handwerklich begabt und immer hilfsbereit."

Am Donnerstag, dem 26. Jänner, wird um 18 Uhr in der Kirche Steindorf für Thomas Weber gebetet, ab 9 Uhr gibt es an diesem Tag die Möglichkeit, sich in der Aufbahrungshalle Steindorf von ihm zu verabschieden. Am Freitag, dem 27. Jänner, erfolgt die Verabschiedung um 11 Uhr in der Kirche Steindorf. Die Beisetzung der Urne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie.