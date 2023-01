Diese Erfolge schmecken! Im Rahmen der Agrarmesse Alpen-Adria prämierten die Landwirtschaftskammer Kärnten, der Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter und der Landesobstbauverband Kärntens die besten Brote und Marmeladen. Bäuerliche Direktvermarkter, Hobbybäcker und -köche beeindruckten dabei mit einer vielfältigen Produktpalette.

Bei der 10. Kärntner Brotprämierung hatten bäuerliche Direktvermarkter und Familienbetriebe die Möglichkeit, sich am Qualitätswettbewerb zu beteiligen. Die Brotbäcker ritterten in fünf Kategorien (Klassisches Bauernbrot/Holzofenbrot, Vollkornbrot, Ölsaatenbrot, Dinkelbrot und Brotspezialitäten) um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Im Vorfeld wurden 97 eingereichte Proben von 50 Betrieben nach einem international anerkannten und standardisierten Prüfschema unter der Leitung von Eva Lipp, zertifizierte Paneologin, nach den Kriterien Form, Herrichtung, Krume, Oberfläche, Kaubarkeit, Geruch und Geschmack mehrmals geprüft.

Bei der 5. Kärntner Marmeladenprämierung wurden 50 Proben von 13 Betrieben in den Kategorien "Reinsortige Marmeladen", "Mischmarmeladen", "Gelee" und "Spezialitäten-Raritäten" eingereicht. Bewertet wurden die Produkte von der Jury unter dem Vorsitz des Leiters des Obst- und Weinbauzentrums der Landwirtschaftskammer Kärnten, Siegfried Quendler.

Die Sieger beim Brot

Mit ihrem "Körndlbrot" holte Doris Knapitsch-Labak aus Filfing, Gemeinde Klein St. Paul, den Landessieg in der Kategorie Brot mit Ölsaaten. Ein weiterer Görtschitztaler Betrieb, der Biohof Sonnenhof Ratheiser in Wieting wurde in der Kategorie Vollkornbrot mit dem Landessieg bedacht. Auf Bezirksebene holte sich die Familie Lydia und Roland Kogler aus Hüttenberg drei Medaillen, Sonja Pirker aus Guttaring zwei, Helga Ruhdorfer aus St. Salvator und Doris Schratzer aus Kappel jeweils eine Medaille. Für den Sonnenhof Ratheiser gab es zum Landessieg noch weitere vier Medaillen in der Bezirkswertung. Die Landwirtschaftliche Fachschule Althofen wurde für ihr Hausbrot mit einer Medaille bedacht.

Vier Brot-Medaillen regnete es für Denise Zechner aus Deblach in Glanegg, jeweils eine Auszeichnung gab es für Familie Rest aus Glabegg und für Rudolf Spieß aus Maltschach.

Alles Marmelade

Eine Marmelade-Landessiegerin gibt es mit Eva Schmölzer in Winkl in Ebene Reichenau. Schmölzer begeisterte die Jury mit ihrem Zirbengelee. Marmeladiger Erfolg auch für die Landwirtschaftliche Fachschule Althofen, die mit gleich fünf Produkten Medaillen einheimsen konnte.