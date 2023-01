So schnell wird der Gastgeber der VOX-Show "First Dates - Ein Tisch für zwei" die Kärntnerin Daniela Schaller nicht vergessen. Ihre direkte Art kam zwar bei Dating-Partner Emilian aus Bayern gut an, mit Roland Trettl gab es allerdings eine Zankerei. Der Spitzenkoch nahm "Dani" ihre Einwegkamera weg. Das gefiel der 22-Jährigen nicht: "So wie er über meine Kamera spricht und damit umgeht, das merke ich mir", mahnte die offenherzige Liebenfelserin.

Schräge Krawatte und zerzauste Haare

Trettl ließ sich aber nicht davon abhalten, ein Foto von Emilian zu schießen. Später revanchierte sich Schaller mit einer spitzen Bemerkung: "Deine Krawatte steht ein bisschen, ich würde sie richten", forderte sie vom TV-Koch. Dieser entgegnet: "Du bist lästig."

Dating-Partner Emilian konnte zum Glück über den Streit lachen. Der Deutsche fand an der direkten Art von Dani Gefallen: "Sie ist eine Frau, die sagt, was sie denkt. Das finde ich super." Auch die Kritik der Kärntnerin an seinen "zerzausten Haaren" und seinen schlechten Grammatikkenntnissen brachte Emilian nicht aus der Spur. Dennoch gab es für den Kinderpfleger schlussendlich einen Korb. Sie könne sich kein zweites Date mit dem Deutschen vorstellen, gab die Studentin aus Liebenfels zu. So trennen sich die Wege der beiden bereits nach dem ersten Date wieder.

Hier geht es zur Sendung "First Dates - Ein Tisch für zwei"