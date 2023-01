"So eine Veranstaltung habe ich noch nie erlebt", "es ist eine Frechheit, ich habe mir eine Podiumsdiskussion erwartet", "wir hätten unzählige Fragen und man versucht, uns mit so einer Veranstaltung zum Schweigen zu bringen" – das waren nur einige der Kommentare nach der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend über den Windpark, der auf der "Schön" und auf der "Lichteben" in Gensau geplant ist. Der Kultursaal Gnesau platzte aus allen Nähten.