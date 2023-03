Der 2. Hinti Cup hat es in sich: Von Gurk bis Klagenfurt sind die Unterkünfte zwischen 15. und 18. Juni bereits größtenteils ausgebucht. Neben rund 20 Mannschaften aus Deutschland begrüßen Martin Hinteregger und Co. heuer auch ein Team aus Italien, und zwar aus Südtirol. Insgesamt kommen 140 Mannschaften mit weit mehr als 1000 Fußballbegeisterte in die Heimat des ehemaligen Fußballprofis – das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr.