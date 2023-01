Mit seinem witzigen Ziegen-Song wurde der Kärntner Popmusiker Rian, der eigentlich Florian Gruber heißt, bekannt. Vor allem auf TikTok ging das humorvolle Video viral. Am 24. Jänner wird der Sänger bei der St. Veiter und Feldkirchner "Köpfe des Jahres"-Gala der Kleinen Zeitung in der Carinthischen Musikakademie (CMA) im Stift Ossiach als einer der Nominierten dabei sein. Und fünf Fans können mit je einer Begleitperson den Musiker bei einem "Meet & Greet" persönlich kennenlernen! Gerüchten zufolge wird Rian in Ossiach zwar keine Ziege, aber seine Gitarre dabei haben.

Wer den Sänger an diesem Abend begleiten und exklusiv und kostenlos an der Gala teilnehmen will, schickt bis einschließlich Sonntag, 22. Jänner, ein E-Mail mit Name, Telefonnummer und vielleicht einer netten "Begründung" an: irmgard.hrast@kleinezeitung.at

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.