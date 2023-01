Der Biobauernhof der Familie Kraßnitzer liegt in Zweinitz und wird bereits in dritter Generation bewirtschaftet. Auf dem Hof, der bis 2015 ein Milchviehbetrieb war, leben heute rund 6000 Bio-Legehennen. So können Rudolf und Birgit Kraßnitzer ihren Betrieb im Vollerwerb führen und haben genügend Zeit für ihre vier Kinder. Trotz der hohen Anzahl an Legehennen steht Tierwohl für Familie Kraßnitzer im Vordergrund. "Wir haben sechs Hektar eingezäunten Auslauf und da können sich die Hennen eigentlich immer frei bewegen", erzählt Birgit Kraßnitzer, der die Arbeit am Hof und in der Landwirtschaft "einfach Spaß" macht.