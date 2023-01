In den Hofwochen der ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" wurde gearbeitet und um die Gunst der Kandidatinnen und Kandidaten gebuhlt, bei den derzeit ausgestrahlten Eventfolgen wird hingegen gefeiert. So auch in der Folge, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Bei dieser hatte der Görtschitztaler Bauer Helmut, der durch die Sendung seine Hof- und Herzensdame Petra gefunden hat, einen besonderen Auftritt.