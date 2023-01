Neuseeland gilt als eines der schönsten Länder der Welt und ist deshalb ein begehrtes Ziel für Reisende. Ganz oben auf der Liste stand das Land auch bei Anna Zleptnig aus Liebenfels: "Die Vielfalt der Landschaften ist unglaublich. Man findet aktive Vulkane, thermale Gebiete in den verrücktesten Farben, eisblaue Gletscher, wunderschöne Strände und dunkelgrüne dichte Regenwälder. In Neuseeland kannst du Skifahren und Surfen am gleichen Tag und musst dazu nicht lange reisen", schwärmt die 21-Jährige.