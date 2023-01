Weniger Nachwuchs, rückgängige Geburtenrate im Bezirk Feldkirchen: Die Anzahl der Babys sank 2022 insgesamt von 242 (2021) auf 224 Neugeborene. Bei der Namensgebung zeigten die Eltern einen Hang zu besonderen Namen für ihre Kleinen, Beispiele sind: Vito Salomon, Ilvy oder Louis. Die Anzahl der Geburten in der Stadt Feldkirchen und in Albeck sind gleichgeblieben. 124 Geburten gab es 2021 und 2022 in der Tiebelstadt. "58 Buben und 66 Mädchen wurden bei uns gemeldet", heißt es aus der Stadtgemeinde. Auch in Albeck blieb die Anzahl im Vergleich zu 2021 gleich. Vier Mal ist der Storch in der Gemeinde gelandet. Bei der Namensgebung zeigten sich die Eltern eher "moderat", sind doch die Namen Samuel, Klara, Florentina und Felix sehr in Mode.