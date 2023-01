Paula Olischer ist neue Jugendreferentin der evangelischen Pfarrgemeinde Waiern und Villach-Stadtpark, sie folgt Salome Gebhardt nach. Damit übernimmt sie alle Aufgaben, die Kinder und Jugendliche in den Gemeinden betreffen. Olischer absolvierte nach ihrem Fachabitur in Deutschland in einem Doppelstudiengang Soziale Arbeit und Religionspädagogik, schloss diesen mit einem Bachelortitel ab. Der Glaube hat für sie eigentlich immer schon eine Rolle gespielt.