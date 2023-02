Nicht nur der Skisport hat sich in den vergangenen 100 Jahren stark verändert, sondern auch die Orte, an denen Ski gefahren wird. Vor allem kleinere Skigebiete haben derzeit mit mäßigem Schneefall durch Erderwärmung und wirtschaftliche Probleme zu kämpfen. In Mittelkärnten gab es früher viele kleine Skilifte – ein historischer Rückblick.