Auf die Frage, ob der Pflegeberuf besonders hart sei und sie es jemals bereut hätte, den Weg als chemische Laborantin verlassen zu haben, kommt eine klare Antwort: „Nein, nie!“ Und: „Es gibt überall Herausforderungen. Krankenstände. Personalmangel. Man muss flexibel sein. Das ist aber nicht nur bei uns in der Pflege so. Der Job erfüllt mich jeden Tag.“ Jana Kubove (64) ist Pflegeassistentin im Caritas-Pflegewohnhaus Haus Theresia in Feldkirchen. Den Pflegeberuf hat sich die dreifache Oma erst auf dem zweiten Bildungsweg ausgesucht, Liebe auf den zweiten Blick.