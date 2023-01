Das Feldkirchner Unternehmen "Kanzian Engineering und Consulting" wurde vor kurzen in das Verzeichnis der Ö-Cert-Qualitätsanbieter aufgenommen und ist seit Dezember ein Bildungsträger des Landes Kärnten.

Ö-Cert bietet Bildungsinteressierten einen österreichweiten Überblick über Qualitätsanbieter im Bereich Erwachsenenbildung und Möglichkeiten beim Zugang zur Förderung ihrer Weiterbildung, auch wenn diese nicht im eigenen Bundesland stattfindet. "Damit wird die jahrzehntelang hohe Qualität unserer Seminare nun auch österreichweit bestätigt", freut sich Geschäftsführer Rudolf Kanzian.

Seit 25 Jahren bietet "Kanzian Engineering und Consulting" Seminare zu den Themen Qualität, Umwelt, Energie, Arbeitssicherheit, Abfallwirtschaft, Rechtskonformität und Nachhaltigkeit an und bilden interne Auditoren und Management-Beauftragte in diesen Bereichen aus.