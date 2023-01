Von wegen Ärztinnen und Ärzte wollen nicht in ländliche Regionen. In Straßburg wechselt Allgemeinmedizinerin Michaela Fischer mit April von Straßburg nach Althofen. Die Bewerbungsfrist für ihre Kassenstelle im Gurktal endete Mitte Dezember, die Nachfolge für die Stelle ist schon gesichert. Barbara Lassernig, bis dato als Ärztin in der Bezirkshauptmannschaft St. Veit tätig, übernimmt die Kassenstelle im April. Lassernig erfüllt sich als Ärztin für Allgemeinmedizin den lang gehegten Wunsch, in Straßburg arbeiten zu können. In Straßburg geboren - "meine Eltern sind beide Straßburger", sagt Lassernig - besuchte sie jedoch Volksschule und Gymnasium in Klagenfurt. In der schulfreien Zeit kehrte sie mit ihrer Familie damals schon immer in den Heimatort zurück. Jetzt auch beruflich: "Ich wohne hier und die Bedürfnisse meiner Mitmenschen sind mir wichtig", sagt sie über ihre Motivation, als Ärztin in Straßburg zu arbeiten. Auch als Mutter von drei Kindern sei es für die 39-Jährige mit einer eigenen Praxis im Heimatort einfacher.