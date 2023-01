Vollgetankt war in der Nacht auf Sonntag offenbar nicht nur das Auto des 29-Jährigen, sondern auch er selbst. Wie die Polizei mitteilte, war der Einheimische gegen 23.45 Uhr auf der Gurktaler Bundesstraße (B 93) in Steuerberg Richtung Feldkirchen unterwegs. In einer leicht abschüssigen Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Wagen wurde dabei völlig zerstört, der Lenker konnte sich noch selbst daraus befreien. Nach Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Laut Vortest war der Mann schwer alkoholisiert unterwegs.