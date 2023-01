Am Mittwoch barg die Schneeprognose für Kärnten noch "Endtäuschungspotential", wie Meteorologe Gerhard Hohenwarter es ausdrückte, denn das erwartete Tief hätte noch im letzten Moment abdrehen können. Am Freitag war man sich bei GeoSphere Austria sicher: "Es wird richtig winterlich in Kärnten", so Meteorologe Paul Rainer. Das Tief, das sich über Genua bildet, wird das Wetter in weiten Teilen Europas dominieren und Kärnten viel Schnee bis in die Täler bringen. "Es beginnt am Sonntag mit Regen, der in der Nacht zum Schneefall wird und in der zweiten Nachthälfte immer intensiver wird", sagt Rainer.