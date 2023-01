Die Kärntner Zirbe auf eine neue Art entdecken. Das kann man in Ebene Reichenau bei der Direktvermarktung "Zirbenkistl" der Familie Schmölzer. Hier wird nicht nur das Holz der Zirbenbäume verarbeitet, auch aus den Zapfen wird Zirbensirup und Zirbengelee hergestellt. "Unsere Produkte haben eine leicht harzige Note, schmecken aber durch Zitrone und Minze erfrischend und sind vielseitig einsetzbar", erklärt Eva Schmölzer. So kann der Sirup als Saft oder in Gin und Spritzer getrunken werden.