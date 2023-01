Hubschraubereinsatz Donnerstag am frühen Nachmittag im Bezirk Feldkirchen: Ein 44 Jahre alter Mann wurde bei Forstarbeiten von einem unter Spannung stehenden Baum getroffen. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Bruder, der in der Nähe Arbeiten durchführte, setzte die Rettungskette in Gang.

Der Unfall passierte im steilen Gelände. Der Verletzte musste von der Crew des Rettungshubschraubers Alpin 1 mittels Seil geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde der 44-Jährige ins UKH Klagenfurt geflogen.