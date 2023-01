Am 17. Oktober 1908 wurde der Grundstein für die Feldkirchner Glaserei Laggner gelegt. Nach 115 Jahren ist nun (beinahe) Schluss. Chef Martin Laggner und seine Frau Ingrid gehen in Pension."Wir haben vier Kinder, die alle Karriere gemacht haben und andere Berufsziele verfolgen. Ein Sohn ist Professor in den USA und Kernfusionsforscher, der andere Sohn ein Bauingenieur, ein weiterer Sohn ist Programmierungsspezialist und die Tochter hat eine Ausbildung in der Kindergartenpädagogik und einen Partner mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Firmengebäude zu verkaufen", erklärt der stolze Vater.