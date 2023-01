Bereits im Jahr 1891 lud der Kärntner Verein „Edelweiß“ in Wien erstmals zum Kärntnerball. Der Verein, der sich um das gelebte Kärntner Brauchtum in der Bundeshauptstadt bemüht, auch Mitglied der Kärntner Landsmannschaft ist, gilt seit mehr als 130 Jahren als Anlaufstelle für „Exilkärntner“. 2019 konnte man zuletzt im großen Stil den Kärntner Ball feiern, dann kam Corona. „Es war auch für unseren Verein hart, personell sowie finanziell. Jetzt sind wir umso mehr froh, wieder einladen zu dürfen. Am 21. Jänner ist es wieder so weit“, sagt Obmann-Stellvertreter Josef Buchacher. Der Kirchbacher zieht bei der Organisation der Festivität die Fäden, stellte auch Musik sowie Getränke aus dem Heimatbundesland auf. Mit dem aus „Narrisch guat“ bekannten Darsteller Sepp Wöllbitsch wurde ein humorvoller Unterhalter gefunden, „Wein und Bier kommen ebenfalls aus Kärnten“, erzählt Buchacher, der seit 52 Jahren in Wien lebt und im Verein auch Ausflüge und verschiedene Aktivitäten für die rund 200 Mitglieder organisiert.