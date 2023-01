Es ist ihre Debütsingle - und Marie-Ann, mit bürgerlichem Namen Marie Fischer, ist sehr zufrieden damit. "Therapie" heißt der Song, der kürzlich veröffentlicht wurde und unter anderem auf Spotify, Amazon Music und Apple Music verfügbar ist.

Die 25-jährige Feldkirchnerin war immer schon musikbegeistert. Sie hat als Kind schon Tanz-, Gesangs- und Schauspielunterricht genommen und gleichzeitig Klarinette, Gitarre und Klavier gelernt. "Seit drei Jahren bin ich bei der Band ,Lichthaus' als Sängerin und Gitarristin mit dabei", sagt Marie-Ann.

© Privat

„Ich schreibe schon seit längerer Zeit an meinen eigenen Songs, aber bis vor kurzem nur heimlich für mich“, sagt Marie-Ann. Anfangs waren es englische Texte, bis sie bemerkt hat, dass sie sich eigentlich in ihrer Muttersprache Deutsch wesentlich wohler fühlt und besser ausdrücken kann, was sie bewegt. Durch das Schreiben verarbeitet sie ihre Lebensthemen. „Sowohl gute, als auch schlechte Erlebnisse werden in Zeilen gefasst und so von mir verarbeitet“, sagt die Sängerin. Nach einem Online-Workshop im Frühjahr 2022 bei ihrem Produzenten Lukas Lach ist der Wunsch entstanden, auch als Interpretin aufzutreten.

Der Song Therapie wurde von Marie-Ann und ihrem Produzenten Lukas Lach gemeinsam geschrieben und dann im Tonstudio im Burgenland aufgenommen und produziert. Das Lied handelt von Menschen, bei denen man sich so wohl fühlt, dass sich jede Stunde, die man mit ihnen verbringt, sich wie ein Urlaub für die Seele, eben eine Therapie anfühlt.

Das Musikvideo dazu wurde in Klagenfurt und am Wörthersee vom Feldkirchner Videographen Alexander Köck gedreht.