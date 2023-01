Der Feldkirchner Faschingsklub musste im vergangene Jahr auf Aufführungen im Sommer setzten, daher veranstaltete der Klub einen "Feldkirchner Sommer-NARReval 2022“ im Stadtsaal. In diesem Jahr sind die Narren zur gewohnten Zeit wieder zurück. Premiere ist am 4. Februar 2023, es folgen weitere Sitzungen am 8., 10. und 11. Februar, wo dann ein lautes "Gluck Gluck - olé" durch den Stadtsaal in Feldkirchen tönt. Die Programmpunkte stehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter 0664/16 91 200. Es sind auch ein Kindermaskenball und ein großer Umzug geplant.