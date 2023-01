St. Veit

Bei der Faschingsgilde St. Veit hat derzeit vor allem Peter Marktl Stress, als Regisseur ist er für den närrischen Ablauf der Sitzungen verantwortlich. "Die Vorbereitungen sind voll im Gange und es wird schon fleißig für das neue Programm geprobt, das mit viel Gesang, Klamauk und Tänzen aufwartet", macht Martin Kircher von der Gilde Lust auf die Sitzungen in der Blumenhalle. Als Hofkapelle agieren wieder die "Bengels reloaded" mit Bandleader Freddy Zitter, der auch bei einer Nummer sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen wird. Die St. Veiter Gilde besteht derzeit übrigens aus 17 Mitgliedern, bei den Sitzungen sind insgesamt 80 Personen auf und hinter der Bühne im Einsatz.

Althofen

Mit Unterstützung von Günther Herbst ist Laiko Caba als Regisseur bei den Sitzungen der Faschingsgilde Althofen im Einsatz. Für die Betreuung der Garde ist Miriam Mirnig verantwortlich, um die Nachwuchsgarde kümmern sich Maria Kesselbacher und Julia Payr. Die Senatoren der Gilde sind als Cheerleader zu bewundern, auch der bekannte Musiker Simon Stadler wird als Akteur auf den Brettern stehen, die die närrische Welt bedeuten. Die Gilde, die heuer ihren 30. Geburtstag feiert, startet am 20. Jänner in die Sitzungssaison.

Metnitztal

"Salva Salva" klingt es wieder durch das Metnitztal. Die Faschingsgilde und Regisseur Hans Omann freuen sich nach langer Pause auf ein Wiedersehen auf der Narrenbühne in St. Salvator: "Wir konnten fünf Jahre lang nicht spielen, unser Rhythmus ist dreijährig und dann kam Corona. Aber jetzt starten die Metnitztaler Faschingssitzungen wieder durch", sagt Omann in einem Trailer. Dabei wird es einen Mix aus den bewährten Nummern und neuen Showeinlagen geben.

Frauenstein

Bei den Faschingssitzungen in Frauenstein wartet in diesem Jahr ein närrisches, hochwertiges Programm auf die Besucherinnen und Besucher. Im Kultursaal Kraig unterhalten ab 2. Februar die Garde mit einer Choreografie von Dirk Smits, "Freiherr" Christian Schmied und "Burgfrau" Tanja Sallinger sowie 16 weitere Gildenmitglieder das Publikum.

Guttaring

In Guttaring gibt es keinen Faschingsruf und kein "Prinzenpaar", dafür aber jede Menge Spaß und Freude. Die Faschingssitzungen sind hier immer eine Überraschung, die Gilde setzt bewusst auf das Motto "Fasching einmal anders". Mit dabei sind unter anderen die Familie Pirzl, Bauchredner Fredy Becker – er hat offiziell die Regie übernommen – und die Tänzerinnen der Faschingsgilde Guttaring. Wer sich das närrische Spektakel in Guttaring ansehen will, muss aber schnell sein – zwei der drei geplanten Aufführungen sind bereits ausverkauft. Nur für die Premiere am 9. Februar gibt es noch Karten. "Wir sind gut gerüstet. Es wird warm und lustig werden", sagt Obfrau Anna Warmuth. Aktuell besteht die Gilde übrigens aus 45 aktiven Mitgliedern.

Straßburg

Die Faschingsgilde Straßburg hat ein lustiges Programm auf die Beine gestellt, wie Obmann Hannes Schwinger verrät. Einen Vorgeschmack darauf gab es schon während der Coronapandemie – auf Facebook wurden immer wieder unterhaltsame und närrische Videos veröffentlicht. Jetzt freut man sich, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen und die Faschingsgemeinde in Straßburg mit "Dei Dei" zu begrüßen. "Wir geben 2023 anständig Gas", machen die Gildenmitglieder Stimmung für die bevorstehenden Faschingssitzungen.