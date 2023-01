Ihr mutiger Kampf gegen die schwere Krankheit endete am 5. Jänner im ewigen Frieden. Tiefe Trauer um die "Lehrerin aus Leidenschaft" Herta Köstinger, geborene Taferner, aus Silberegg, die im Alter von 62 Jahren verstorben ist.

Betroffenheit auch unter Kolleginnen, Kollegen und Schülern an der Mittelschule in Friesach. 1983 trat Herta Köstinger in den Schuldienst ein und unterrichtete seither in Friesach - damals wurde die Bildungseinrichtung noch als Hauptschule geführt - die Fächer Deutsch, Musikerziehung, Geografie und Soziales Lernen. "Ihre Einstellung zum Unterrichts- und Erziehungsauftrag war stets geprägt von Grundsätzen und Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und freundlicher Ansprache", sagt Direktor Harald Klogger. Für ihre fachliche Kompetenz wurde Herta Köstinger 2017 mit dem Berufstitel "Schulrätin" bedacht.

Musik als Lebensbegleiter

Neben ihrer Familie galt Herta Köstingers Leidenschaft der Musik, dem Singen. Sie begann ihr Sängerleben beim Kirchenchor Guttaring, als erster Sopran lieh sie ihre Stimme dem Bezirkchor St. Veit ab 1979 und dem Singkreis "ars musica" Althofen, dem sie knapp 30 Jahre angehörte. Auf einigen CD-Aufnahmen begeisterte sie mit ihren Sololiedern. Sie war in den späten 1980er Jahren auch Chorleitern beim Singkreis Frauenstein und bereitete als Organisatorin von mehreren Bezirksjugendsingen den jungen Menschen unvergessliche Erlebnisse auf einer großen Bühne. Bis vor zwei Jahren wirkte Herta Köstinger beim Projektchor „Kulturforum Friesach“ mit, führte mit diesem 160-köpfigen Chor mit 40 Musikern etwa Haendls „Messiah“, Mozarts „Requiem“ oder Mendelssohns „Elias“ auf. Zum Schluss wirkte sie mit ihrem Ehemann bei der Puccini-Messe mit.

Im Herzen weitertragen werden Herta Köstinger nicht nur ihr Gatte Gert, ihre Tochter Anna und ihr Sohn Bernhard, sondern auch ein großer, treuer Freundeskreis.

Herta Köstinger wird am Freitag, dem 20. Jänner, ab 16 Uhr in der Pfarrkirche Silberegg aufgebahrt. Um 18 Uhr wird gemeinsam für sie gebetet. Die Urnenverabschiedung findet im Rahmen einer feierlichen Seelenmesse am Samstag, dem 21. Jänner, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Silberegg statt.