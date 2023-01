Die GeoSphere-Messstation auf der Kölbreinsperre zeigte in der Nacht auf Dienstag Windspitzen von bis zu 160 Stundenkilometern an. Nicht ganz so schlimm ist der Nordföhn untertags dann auf den Bergen aber zu spüren. Zwischen 80 und 100 Stundenkilometer sind es in den Regionen Bad Kleinkirchheim und Turracher Höhe dann aber doch noch geworden.

Aus Sicherheitsgründen mussten deshalb auch zahlreiche Lifte gesperrt werden.

So ist auf der Turrach derzeit von 16 Anlagen nur der Maulwurf, der Übungslift und der Wildkopflift in Betrieb. In Bad Kleinkirchheim stehen den Wintersportlerinnen und -sportlern heute von normalerweise 24 Anlagen nur der Sonnleitenlift, der Skischullift in St. Oswald sowie die Förderbänder in Bach und bei der Kaiserburgbahn zur Verfügung.

Aber keine Sorge: Schon am Mittwoch ist der Windspuk laut GeoSphere-Meteorologe wieder vorbei und sämtliche Lifte sollten wieder zur Verfügung stehen.