Milde Temperaturen und beinahe keine Niederschläge sorgten in den vergangenen Wochen in den Skigebieten der Region für Sorgenfalten. Vereinzelt mussten kleine Skigebiete schon ihre Saison unterbrechen. Das derzeitige Tief "Constantin" brachten in der Nacht auf Dienstag einige Zentimeter an Neuschnee, was aber nicht gleich ein Grund zum Jubeln ist.