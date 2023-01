BRG St. Veit

© Gert Köstinger

Bei verschiedenen Stationen stellen sich die einzelnen Fächer des BRG St. Veit am Mittwoch, dem 25. Jänner, von 17 bis 20 Uhr vor. Interessierte werden zum Mitmachen eingeladen, so soll laut Direktor Manuel Pichler ein umfassender Einblick in unser vielfältiges Bildungsangebot ermöglicht werden." Die Anmeldungen für das nächste Schuljahr werden von 10. Februar bis 3. März im Sekretariat der Schule entgegengenommen.

Info: www.gymstveit.at oder www.instagram.com/gymstveit

HLW St. Veit

Ein Schnuppertag an der HLW St. Veit kann jederzeit gebucht und individuell geplant werden. Als Ausbildungen werden angeboten: die fünfjährige HLW internationales Management, die fünfjährige HLW mit Schwerpunkt Umweltmanagement, die dreijährige Fachschule und die einjährige Wirtschaftsfachschule. Die HLW international bietet im Rahmen von Erasmus+, Praktika in Partnerbetrieben in ganz Europa zu absolvieren - zum Beispiel in Frankreich, Schweden, Italien, Island oder Irland.

Info: Telefon (0 42 12) 43 76, www.hlw.at

BORG Althofen

© Markus Traussnig

Auf der Homepage des Bundesoberstunfengymnasiums "Auer von Welsbach Althofen" kann man einen virtuellen Schulrundgang unternehmen. Das BORG Althofen bietet als "Schule der Vielfalt" eine breit gefächterte Ausbildung an. In den Schwerpunkt-Zweigen "Musisch kreativ" oder "Naturwisschenschaft" kann man in vier Jahren die Matura ablegen. Hauptaugenmerk liegt auf der praxisnahmen Berufsvorbereitung. Das BORG lädt am Dienstag, 24. Jänner, von 8.30 bis 12.30 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Info: www.borg-althofen.at

HAK Althofen

Bei einem vereinbarten Schnuppertag oder einer Schulführung ist das Kennenlernen des Angebots der HAK Althofen jederzeit möglich. Die Schule bietet die Zweige "Business" (Ausbildung im allgemeinbildenden und kaufmännischen Bereich), "Agrar" (Matura und landwirtschaftlicher Facharbeiter in Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Althofen) und "Industrie" (Theorie und Praxis verbunden mit starker Vernetzung zu Industriebetrieben) an. Wer das Innenleben der Schule erkunden will, der kann das bei einem Video-Rundgang auf der Homepage der HAK tun.

Info: www.hak-althofen.at

BRG Feldkirchen

© Manfred Schusser

In 24 Klassen, betreut von 56 Lehrerinnen und Lehrern, besuchen derzeit 417 Schülerinnen und Schüler die Unterstufe und 136 die Oberstufe des BRG Feldkirchen. Die Nachmittagsbetreuung der Bildungseinrichtung in der Tiebelstadt wurde bereits zwei Mal mit dem Gütesiegel "Kompetenzschule für schulische Tagesbetreuung" ausgezeichnet. Das BRG öffnet seine Tore für Interessierte am Samstag, dem 28. Jänner, von 9 bis 12 Uhr.

Info: www.brg-feldkirchen.at

HAK Feldkirchen

Die HAK Feldkirchen, in einem Schulcluster mit dem BRG Feldkirchen, lädt ebenfalls am 28. Jänner (9 bis 12 Uhr) zum Tag der offenen Tür. Es gibt die Schwerpunkte "Sport und Fitness" (neben der kaufmännischen Ausbildung werden zusätzliche sportliche Qualifikationen vermittelt), "IT und Medien" (grundlegende Techniken des Internets und der multimedialen Kommunikation). Die Handelsschule verbindet Soziales und Wirtschaft, gemeinsam mit der Diakonie kann man in sieben Semestern die kaufmännische Ausbildung und jene zur Pflegeassistenz absolvieren.

Info: www.hak-feldkirchen.at