Der Liebenfelserin Daniela Schaller wird ihr letztes Date noch lange in Erinnerung bleiben: Die 22-Jährige nahm an der VOX-Fernsehshow "First Dates - Ein Tisch für zwei" teil. "Es war eigentlich mehr eine Scherzaktion, dass ich mich beworben habe", sagt die Studentin: "Ich schaue die Sendung gerne mit meiner Mutter und meiner Oma und habe mir gedacht, es ist die einzige Datingshow, bei der ich mir vorstellen könnte, mitzumachen."