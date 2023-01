"Wir haben einen wilden Schneesturm nachgestellt. Hier ist Eddi Arent als tiefgefrorener Eisklumpen angekommen und von Otto Schenk wieder aufgetaut worden", deutete Publikumsliebling Peter Weck auf einen Sessellift und gab Anekdoten zu einer vor fünf Jahrzehnten auf der Gerlitzen gedrehten "Hochwürden"-Komödie zum Besten.

Im Hotel "Feuerberg" ließ sich Weck von Paradehotelier Erwin Berger in ein paar Geheimnisse des Mountain-Ressorts einweihen, im "Karnerhof" am Faaker See genoss der Weinkenner dann mit der Hotelier-Familie Adi und Hans Melcher, McDonald's-Paar Petra und Reinhard Krämmer sowie Filmproduzent Wolfram Winkler einen vorzüglichen Rotwein-Abend, bei dem Weck, der noch immer an den Folgen seines im vergangenen Sommer erlittenen Schlaganfalls laboriert, mit unzähligen Geschichten aus der Filmwelt erheiterte.

Gams-Leber

Krämmer, wie Weck selbst Jäger, versprach dabei, den Filmstar im nächsten Sommer mit einer selten erhältlichen Delikatesse zu überraschen: "Die Leber der ersten Gams, die ich im Sommer schieße, gehört dir. Ich fahre sie persönlich nach Wien." Weck erholte sich über Silvester mit Freundin Johanna am Faaker See. Am Montag beginnt er wieder mit einer Reha, der bald 93-Jährige will nach seinem Schlaganfall wieder völlig fit werden.